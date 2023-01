Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Un atac cu rachete rusești a vizat sambata dimineața infrastructuri esențiale din Kiev, iar explozii au rasunat in cartierul Dniprovskiy din capitala ucraineana, au declarat un inalt oficial prezidențial și alți oficiali. Jurnaliștii Reuters din Kiev au auzit o serie de explozii, inainte ca o sirena…

- Capitala Kiev a fost cuprinsa de un aer „romantic” dupa ce intreruperea curentului in Ucraina inseamna și mese la lumina lumanarilor. Pana la 40% din rețeaua electrica a Ucrainei a fost deteriorata sau distrusa de atacurile rusești. Dar la un restaurant popular din Kiev, intreruperile la nivel național…

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineața, transmit reprezentanții biroului președintelui Volodimir Zelenski. Capitala ucraineana Kiev a fost lovita de „drone kamikaze”, a declarat șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Andriy Yermak…