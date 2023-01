Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- UPDATE 1 Trei militari ruși au fost uciși luni dimineața de resturile unei drone ucrainene care a fost doborata in timp ce ataca o baza din regiunea rusa Saratov, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii. Acesta a fost al doilea atac asupra bazei in aceasta luna, potrivit Reuters.…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- UPDATE Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului pentru Securitate Nationala de la Moscova, a avertizat vineri ca tarile NATO ar putea deveni tinte legitime ale Rusiei din cauza sustinerii militare masive acordate Ucrainei. Dmitri Medvedev a acuzat tarile…

- In cladirea unde iși are sediul administrația rusa din Donețk s-au auzit explozii și este semnalat, duminica dimineața, un incendiu. Incidentul este relatat, la data de 16 octombrie 2022, de presa din Ucraina. Donețk este o regiune din estul Ucrainei, pe care Rusia a ocupat-o ilegal, la inceputul razboiului…