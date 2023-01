Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…

- O racheta de tip S-300 trasa din Ucraina a cazut pe teritoriul Belarusului, fiind doborata de apararea antiaeriana a acestei tari aliate cu Moscova, a anuntat agentia de presa oficiala a Minskului, BelTA, in conditiile in care Rusia a declansat joi impotriva Ucrainei unul dintre cele mai ample atacuri…

- UPDATE 2 Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a anuntat, luni, neutralizarea la frontiera Rusiei cu Ucraina a patru ucraineni acuzati ca incercau sa comita acte de sabotaj pe teritoriul rus, in contextul atacului cu drona care a vizat o baza militara. Schimburile de focuri soldate cu moartea celor…

- ”Nu am niciun dubiu ca racheta ce a lovit satul polonez de la frontiera cu Ucraina nu era a noastra”, continua sa insiste Volodimir Zelenski la posturile de televiziune, insistand ca și Kievul sa faca parte din grupul internațional de ancheta privind incidentul respectiv. Joi, atat SUA cat și Polonia…

- Un tribunal din Haga a condamnat joi trei barbați, doi ruși și un ucrainean, pentru doborarea zborului MH17, al companiei Malaysia Airlines, care survola Ucraina in 17 iulie 2014. Un al patrulea barbat a fost achitat, scrie BBC. Prabusirea avionului a cauzat moartea tuturor celor 298 de persoane aflate…

- "Va rog sa va incarcati telefoanele mobile si acumulatorii acum, inainte de venirea serii", le-a transmis clientilor sau furnizorul de energie Ukrenerho, care le-a mai cerut oamenilor sa isi pregateasca cina mai repede decat de obicei, pentru a reduce pana la ora 23.00 volumul de electricitate consumat.Compania…