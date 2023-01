Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Grossi, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), se va deplasa in Ucraina saptamana viitoare si va instala experti pentru monitorizarea situatiei la toate centralele nucleare, informeaza postul de televiziune CNN.

- Solicitarea a fost facuta de Petro Kotin, șeful companiei de stat ucrainene de energie nucleara, Energoatom. Este prima data cand un oficial ucrainean din domeniul nuclear a sugerat in mod public ca ar trebui desfașurate astfel de forțe in absența unui acord cu Rusia, care a preluat controlul centralei…

- Kievul a petrecut aproape 700 de ore in stare de alerta aeriana in 2022, echivalentul a 29 de zile, a anunțat vineri șeful administrației militare a orașului. De asemenea, capitala Ucrainei a fost lovita de 52 de atacuri aeriene, care au distrus peste 600 de cladiri și au ucis 120 de locuitori. 30 dec.…

- Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru convorbiri de pace cu Kievul in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectueaza miercuri o vizita la Washington.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca livrarile de arme occidentale catre Ucraina…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica intenționeaza sa trimita in viitorul apropiat misiuni permanente la toate centralele nucleare din Ucraina. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmigal, dupa o intilnire cu directorul AIEA, Rafael Grossi, in timpul unei vizite la…

- Ministerul rus de externe pare sa fi dat o lovitura propunerilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) de a crea o zona demilitarizata in jurul centralei nucleare din Zaporojie, care este ocupata de ruși din luna martie, relateaza CNN . „Nu se poate vorbi de nicio retragere a centralei…

- Kremlinul va arunca in lupta noii recruți in maximum doua saptamani, in incercarea de a stopa contraofensiva ucraineana și a de intari armata rusa in anumite zone, a anunțat șeful adjunct al Statului Major General al Ucrainei, Oleksii Hromov. De asemenea, presedintele Zelenski amenința rușii ca vor…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.