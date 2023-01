Stiri pe aceeasi tema

- Continuarea eforturilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si sustinerea Republicii Moldova pentru integrarea in Uniunea Europeana se numara printre prioritatile diplomatiei romane in 2023, potrivit raportului anual al Ministerului de Externe - „Reperele actiunii diplomatice a Romaniei”. In…

- Romania nu deține informații despre planul Rusiei de a invada Moldova. „Vedem Rusia defensiva, vedem Ucraina intr-o poziție destul de buna in teatrul de operațiuni. Prin urmare nu vad astfel de construcții care sa puna in pericol Moldova”, a spus ministerul de Externe roman, Bogdan Aurescu, aflat intr-o…

- Moscova, prin vocea Mariei Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, a condamnat sambata decizia luata de autoritațile moldovene privind suspendarea licentei de emisie pentru sase posturi de televiziune , acuzate de legaturi cu oligarhi cercetați penal, transmite Reuters. „Consideram aceasta…

- Rusia nu are in prezent capacitatea unor cuceriri teritoriale in Ucraina, dar cel mai probabil, in ciuda respingerilor din partea trupelor ucrainene, isi doreste in continuare sa isi extinda controlul asupra regiunilor Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson, releva o evaluare a Ministerului britanic al…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost transportat la spital din cauza unor probleme de sanatate, dupa sosirea sa la summitul G20 de la Bali. Acest lucru a fost raportat de Associated Press , care citeaza autoritațile indoneziene, potrivit eurointegration. Trei oficiali guvernamentali și medicali…

- Turcia propune prelungirea cu un an a acordului dintre Ucraina și Rusia privind exportul de cereale din porturile ucrainene. Actuala ințelegere expira la 19 noiembrie. Propunerea de prelungire a acordului a fost facuta prin vocea ministrul turc al apararii, care susține ca problemele umanitare ar trebui…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Confuzie și intrigi interne la Moscova. Ucraina a negat joi ca ar fi oferit noi garantii pentru ca Rusia sa revina la acordul privind coridorul de cereale, contrar celor afirmate de Moscova, si nici nu a facut vreo concesie, multumind in acelasi timp ONU si Turciei pentru mediere. Ucraina: Nu ne-am…