- Mercenarii din cadrul grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in zona Bahmut, in estul Ucrainei, unde revendica cucerirea localitatii vecine Soledar, constituie un sfert din fortele ruse, potrivit "spionajului occidental", scrie The Guardian. Angajati in Donbas de la inceputul Razboiului rus din…

- Kremlinul avertizeaza impotriva unei anuntari premature a cuceririi localitatii ucrainene Soledar, insa estimeaza ca este vorba despre un ”trend pozitiv”, relateaza CNN. ”Exista un trend pozitiv acolo”, a raspuns un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat despre operatiunea de cucerire…

- Fortele ruse si de mercenari Wagner controleaza probabil cea mai mare parte a micului oras Soledar din estul Ucrainei, dupa o serie de progrese tactice in ultimele zile, apreciaza marti Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin actualizat despre situatia de pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- UPDATE 7:00 - Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prihojin, a declarat sambata ca dorește ca forțele sale și armata rusa sa captureze micul oraș Bahmut din estul Ucrainei, deoarece poseda „orașe subterane” prin care se pot deplasa trupe și tancuri, relateaza Reuters.UPDATE 6:15 - Ucraina a actualizat…

- Seful adjunct al Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Ucrainei, Oleksi Hromov, a anuntat, joi, ca forțele ucrainene continua sa elibereze teritoriile ocupate de armata rusa si ca, doar in ultima zi, trupele Kievului au avansat doi kilometri in regiunea estica Luhansk. "Gruparea…