- Un militar ucrainean care lupta in orașul Soledar din estul țarii a declarat pentru CNN ca situația este „critica", iar numarul deceselor este atat de mare incat „nimeni nu mai numara morții".

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat miercuri ca a efectuat percheziții in spații aparținand unei ramuri a Bisericii Ortodoxe Ucrainene din noua regiuni – gasind pașapoarte rusești, literatura propagandista și „permise ale ocupanților”, scrie CNN. O parte a bisericii din Ucraina – care…

- Portul ucrainean Odesa nu a funcționat duminica dupa ultimul atac rusesc asupra sistemului energetic din regiune, a declarat ministrul agriculturii, Mykola Solsky. Ministrul agriculturii, Mykola Solsky, a adaugat ca nu se aștepta ca comercianții de cereale sa suspende exporturile. Situația dramatica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut vineri seara ca situația militara in unele parți din estul Ucrainei este „foarte dificila”, dar a precizat ca forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor efectuate de ruși, informeaza CNN . „Situația de pe linia frontului ramane foarte dificila…

- Serghei Soigu a anuntat ca pierderile fortelor armate ale Ucrainei, in luna noiembrie, se ridica la peste 8.300 de morti. De asemenea, potrivit ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, printre pierderile inregistrate de Kiev se numara cinci avioane, zece elicoptere, 149 de tancuri și peste 300…

- Vadim Skibizki, reprezentant al serviciului de informatii militare ucrainean, a declarat ca armata rusa verifica in acest moment ce tinte ar trebui atacate si evalueaza impactul atacurilor anterioare. In plus, noi rachete sunt pregatite pentru desfasurare si acest lucru necesita timp, a spus Skibizki.…

Peste 8.300 de civili au fost ucisi pana acum in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, au anuntat duminica anchetatori de la Kiev, informeaza luni dpa.

- Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este „tensionata” pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii,…