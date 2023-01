Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Nord-Atlantica și Uniunea Europeana au reiterat, marți, condamnarea, in termeni fermi, a invaziei ruse in Ucraina și au menționat ca intenționeaza sa contracareze riscurile de securitate generate de Rusia și "provocarile" Chinei.

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- UPDATE 2 Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a anuntat, luni, neutralizarea la frontiera Rusiei cu Ucraina a patru ucraineni acuzati ca incercau sa comita acte de sabotaj pe teritoriul rus, in contextul atacului cu drona care a vizat o baza militara. Schimburile de focuri soldate cu moartea celor…

- ”Adversarii nostri si concurentii nostri au o strategie pe termen lung. In fata acestor provocari, viziunea pe termen scurt si dorintele pioase nu sunt de ajuns”, urmeaza sa declare Rishi Sunak, potrivit unor fragmente difuzate de Downing Street inaintea acestui discurs pe care seful Guvernului urmeaza…

- Liderii prezenți la reuniunea de top din Bali și-au exprimat temerile cu privire la efectele razboiului și au cerut incheierea ostilitaților, scrie The Guardian. Rusia face eforturi pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 din Bali, intr-un moment in care aliații sai tradiționali - China…

- China este cel mai puternic aliat al Rusiei și un partener comercial important. In contextul invaziei declanșate in februarie, liderii occidentali vor sa obțina sprijinul Chinei pentru a influența acțiunile militare și politice ale Rusiei din Ucraina. Razboiul din Estul Europei este insa doar un element…

- Apelul cancelarului german la președintele Chinei, Xi Jinping, a fost facut vineri, 4 noiembrie, in timpul vizitei lui Olaf Scholz la Beijing, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres.”I-am spus presedintelui ca este important ca China sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei, in acord cu…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…