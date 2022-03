Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Guvernul german, pe care invazia rusa in Ucraina l-a convins ca trebuie sa investeasca in aparare, preconizeaza sa achizitioneze un sistem de aparare antiracheta israelian, informeaza duminica ziarul german Bild, preluat de AFP. Decizia nu a fost inca luata in mod oficial, insa Partidul Social-Democrat…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- Un contraatac al fortelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a doua sate de la fortele ruse, potrivit administratiei militare regionale Zaporijie, relateaza CNN. „Batalionul de aparare teritoriala din Melitopol, impreuna cu alte unitati ale fortelor de aparare din…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News. Armata ucraineana afirma ca exista „o activitate de propaganda…

- Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri Rusia pentru ”crime impotriva umanitații și crime de razboi”, comparand situația din Ucraina cu cea din Siria. ”O agresiune inacceptabila, soldata cu suferințe enorme, cu refugiați care au depașit 2,5 milioane de persoane…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Președintele Klaus Iohannis promite sa ia toate masurile pentru ca romanii sa nu fie afectați de razboiul din Ucraina. Totodata, șeful statului roman condamna ferm atacul Rusiei impotriva acestei țari.