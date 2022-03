Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei armatei ruse in Ucraina, vrea sa cumpere sistemul israelian de aparare antiracheta Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, potrivit AFP. Potrivit Bild, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

-  UPDATE 2 Declaratiile presedintelui american Joe Biden conform carora „criminalul de razboi” Vladimir Putin „nu poate ramane la putere” in Rusia au continuat duminica sa genereze reactii furioase la Moscova, informeaza dpa. Senatorul rus Konstantin Kosaciov, presedintele Comitetului pentru afaceri…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…