Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca Ucraina a eliberat duminica 50 de soldati rusi luati prizonieri in cadrul unui schimb, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldatii vor fi transportati la Moscova pentru reabilitare medicala si psihologica.

- Kievul și Moscova au facut astazi un nou schimb de prizonieri. Ambele țari au eliberat cate 40 de soldați. "Pe 8 ianuarie, ca rezultat al negocierilor, 50 de militari rusi, care erau in pericol de moarte in captivitate, au fost returnati de pe teritoriul controlat de regimul de

- Autoritațile de la Kiev au anunțat ca 107 soldați ucraineni raniți au fost eliberați, in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia. Printre aceștia se numara cei care au luptat in Mariupol, unde au aparat uzina Azovstal.

- Potrivit serviciilor secrete ucrainene, situația este extrem de tensionata in randul trupelor lui Putin. Unii soldați sunt obligați sa stea in spatele liniei de front și sa impuște posibilii dezertori.Informațiile vin in contextul in care noii recruți se plang pe rețelele de socializare de lipsa echipamentelor,…

Rusia și Ucraina au facut sambata un schimb de prizonieri de razboi, in total 102 persoane fiind eliberatei, au confirmat atat Moscova, cat și Kievul.

- Kievul a anunțat ca 108 prizoniere ucrainence au revenit in țara in urma unui schimb convenit cu Rusia. Cel puțin 4 persoane au murit in urma atacurilor de ieri dimineața din Kiev, in al doilea val de bombardamente masive in decurs de o saptamana.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte