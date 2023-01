Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de lupta Myroslav Mardarevych este aplecat deasupra unui birou in foaierul Catedralei Sfanta Sofia din centrul Kievului. Tocmai a sosit de pe linia frontului și noteaza cu furie nume pe bilețele de hartie. Acestea sunt cereri de rugaciune pentru biserica, scrie Sky News, potrivit mediafax.…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 257.Președintele Ucrainei a avertizat cu privire la noi atacuri potențiale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, in timp ce primarul Kievului i-a indemnat pe localnici sa se pregateasca sa plece temporar in cazul in care Ca

- Țarile membre NATO vor furniza in cele din urma Ucrainei cele mai puternice arme convenționale pentru a ajuta la respingerea trupelor rusești, potrivit reprezentantului Kievului la Alianța. Natalia Galibarenko a declarat ca discuțiile despre arme cu raza de acțiune mai lunga, avioane de lupta și tancuri…