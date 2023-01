Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea previziunilor propagandei ruse pentru 2023 se concentreaza pe ideea ca Occidentul iși va reduce ajutorul pentru Ucraina și Rusia va caștiga razboiul. Putin a cerut continuarea sacrificiilor, pregatind o alta mobilizare, spun specialiștii de la EU vs Disinfo

- Zeci de ruși care sarbatoreau in strada Anul Nou ar fi fost ridicați forțat de forțele speciale ale poliției. Deocamdata, nu exista explicații oficiale pentru ce s-a intamplat, dar pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Rusia isi asuma victoria Argentinei la Campionatul Mondial: fondul suveran rus aminteste ca aceasta tara a folosit pe scara larga vaccinul anti-covid Sputnik V. Recent, surse rusesti au speculat ca una din tarile in care Vladimir Putin ar putea fugi, daca pierde razboiul din Ucraina si puterea, este…

- Autoritațile de la Moscova recunosc ca aproximativ 100.000 de angajați ai marilor companii de IT din Federația Rusa au plecat din țara și nu s-au mai intors, transmite DPA. Cei mai mulți au plecat, in februarie, o data cu invazia armatei ruse in Ucraina, dar este prima oara cand autoritațile ruse fac…

- Stapanul Intunericului merge din nou printre oameniPropagandiștii și cercurile ultraortodoxe ale Kremlinului n-au ratat nicio ocazie pentru a-și demoniza, la propriu, adversarii;.de la altarele și tatuajele "sataniste" ale luptatorilor Azov pana la acuzația lipsita de argumentație ca intreaga Ucraina…

- Adjunctul secretarului de stat al SUA, Karen Donfried, a declarat ca Ucraina va decide singura ce consida o victorie in razboiul declanșat de Rusia. Aceasta a asigurat ca SUA nu vor dicta conditii și vor continua sa sprijine Ucraina atat timp cat va fi nevoie. "Vrem ca Ucraina sa caștige. Adesea,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise in Ucraina, intr-un atac rus al unei piete, in orasul Avdiivka, situat in apropiere de linia frontului, in estul Ucrainei, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, relateaza AFP. „Cel putin sapte moti si opt raniti in urma unui bombardament…