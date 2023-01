Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a asistat singur, vineri la miezul nopții, la o slujba religioasa celebrata intr-o biserica din Kremlin, cu ocazia Craciunului ortodox - sarbatorit pe 7 ianuarie - marcat de ofensiva rusa in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi fortelor ruse sa aplice un armistitiu in Ucraina, la 6 si 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox de rit vechi, in urma unei cereri in acest sens a Patriarhului rus Chiril, anunta Kremlinul, relateaza AFP.

- Razboiul din Ucraina ar intra in pauza. Cu ocazia Craciunului, liderul de la Kremlin i-a cerut ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, sa inceteze focurile in razboiul declanșat in țara vecina.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului Apararii Serghei Șoigu sa opreasca bombardamentele in Ucraina de vineri, 6 ianuarie, de la ora 12:00 pana sambata, 7 ianuarie, la 24:00, a informat serviciul de presa de la Kremlin, potrivit RIA. Incetarea focului ceruta de Putin vine dupa ce patriarhul…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus citat duminica de agentia DPA. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, la Biskek, ca Rusia si-ar putea modifica doctrina militara introducand posibilitatea unui atac preventiv pentru a dezarma un inamic, informeaza AFP. Seful statului rus a facut aceasta afirmatie intr-un raspuns la intrebarea unui reporter, in timpul…

- Președintele rus - Vladimir Putin a cerut actualizarea procedurilor și cadrelor pentru a asigura succesul militar in Ucraina, relateaza TASS .Solicitarea liderului de la Kremlin vine in cadrul primei reuniuni a Consiliului de Coordonare, condus de prim-ministrul țarii Mihail Mișustin.Vladimir Putin…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, miercuri, ca omologul sau rus Vladimir Putin se afla intr-o ”pozitie incredibil de dificila” in razboiul din Ucraina si a ramas fara optiuni dincolo de incercarea de a ”persecuta” civilii pentru a capitula, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la…