- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata "dorinta de a asculta Rusia" si a acuzat Washingtonul duce de facto un "razboi indirect" impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. "Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului.

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca Ucraina a executat cel putin 10 prizonieri de razboi rusi și a acuzat Kievul de comiterea unor crime de razboi pentru care promite ca presedintele Volodimir Zelenski va fi judecat.

- Kremlinul a subliniat, luni, ca orașul ucrainean Herson aparține Rusiei, reacționand la vizita președintelui Volodimir Zelenski in acest oraș din sudul Ucrainei, la cateva zile dupa retragerea forțelor rusești. Intrebat despre deplasarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Herson, Kremlinul…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Statele Unite ale Americii urmeaza sa anunte un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, pachet de care militarii Kievului au mare nevoie, mai ales in contextul luptelor aprige din estul tarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 227. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca oficialii ruși au inceput sa "pregateasca societatea" pentru posibila utilizare a armelor nucleare, dar a adaugat ca nu crede ca Rusia este pregatita sa le foloseasca.