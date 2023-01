Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea Rusiei pentru armistițiu pe durata Craciunul ortodox rus, incepand de vineri la pranz pana sambata la miezul nopții. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor Ucrainei in regiunea Donbas și pentru a aduce mai multe intariri.

- Locuitorii Kievului pastreaza magia Craciunului iluminand pomi de Craciun prin diverse trucuri, dupa intreruperi de electricitate in capitala si in regiuni ucrainene, dupa un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca in Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicleta de camera permite iluminarea…

- Cel puțin zece regiuni din Ucraina au fost in continuare bombardate de armata rusa, susține presedintele țarii vecine, Volodimir Zelenski. ”Cele 237 de zile ale acestui razboi dovedesc ca suntem capabili sa gasim un raspuns la orice amenintare”, a transmis presedintele. ”Astazi, lupta pentru o viata…