Șeful serviciului de informatii ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a declarat intr-un interviu acordat 'ABC News' ca Ucraina planuiește o ofensiva majora in primavara.

- Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat, intr-un interviu pentru ABC News, ca Vladimir Putin este bolnav de cancer in faza terminala și crede ca va muri „foarte repede”. Totodata, oficialul de la Kiev a spus ca razboiul din Ucraina ar trebui sa…

- UPDATE 7:00 - In portul Sevastopol de la Marea Neagra au fost raportate mai multe explozii, in noaptea de marți spre miercuri, potrivit Kyiv Independent.Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, a afirmat ca apararea aeriana a fost activata in Sevastopol de cel puțin doua ori.UPDATE…

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…

- Armata rusa a lovit Hersonul joi "de peste 16 ori", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce orasul, eliberat de fortele guvernamentale pe 11 noiembrie, este supus unui bombardament violent care l-a privat de electricitate.

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, spune ca Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara.

- Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri seful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi, cel putin pentru…

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…