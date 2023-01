Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

- Statele Unite au trimis Ucrainei prima parte a ajutorului pentru echipamente electrice, au declarat luni oficiali americani, in timp ce Washingtonul lucreaza pentru a sprijini infrastructura energetica a țarii impotriva intensificarii atacurilor din Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Anunțul privind ridicarea fortificațiilor a fost facut de guvernatorul Crimeei, Serghei Aksenov, intr-o reuniune a Consiliului de Miniștri din regiunea anexata de Rusia in 2014, relateaza cotidianul rus Kommersant.Armata și agențiile de aplicare a legii iau masuri pentru a asigura siguranța cetațenilor,…

- Forțele ucrainene se apropie de periferia orașului Herson, dupa ce Rusia a anunțat ca forțele sale au inceput sa se retraga. Ucraina a afirmat ca a eliberat orașul-cheie Snihurivka, situat la aproximativ 32 km nord de Herson.

- UPDATE 9.00 - Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk a raportat ca rusii au atacat raionul Nikopol de sambata seara pana duminica dumineata, scrie RBC, conform Rador.Potrivit oficialului, armata rusa a atacat de opt ori, folosind lansatoare de rachete multiple și artilerie grea. In comunitatea…

- Operatorul rețelei energetice din Kiev a anunțat o serie de intreruperi de „stabilizare” a energiei in urma atacurilor rusești asupra infrastructurii. Peste un milion de gospodarii au ramas fara electricitate dupa loviturile asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Intre timp, trupele ruse se pregatesc…

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Guvernatorul instalat de Rusia in Herson a facut apel la locuitorii din r