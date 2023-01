Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul soldatilor rusi ucisi de lovitura ucraineana din seara Anului Nou asupra unei cladiri in care stationau in localitatea Makiivka, din estul Ucrainei, a urcat la 89, a anuntat marti seara Ministerul rus al Apararii, scrie Agerpres. „Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89”, a declarat…

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat seara trecuta Ministerul rus al Apararii.„Numarul camarazilor nostri morti a ajuns la 89”, a declarat generalul Serghei Sevriukov intr-un…

- UPDATE 7:00 - In portul Sevastopol de la Marea Neagra au fost raportate mai multe explozii, in noaptea de marți spre miercuri, potrivit Kyiv Independent.Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, a afirmat ca apararea aeriana a fost activata in Sevastopol de cel puțin doua ori.UPDATE…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat, miercuri, utilizarea ilegala a telefoanelor mobile de catre soldații sai pentru atacul mortal cu rachete din Ucraina, care a ucis 89 de militari, relateaza Reuters.

- Bilantul loviturii ucrainene din seara Anului Nou asupra unei cladiri unde stationau soldati rusi la Makiivka, in estul Ucrainei, a urcat la 89 de morti, a anuntat marti seara Ministerul rus al Apararii, citat de AFP,

- Presa rusa și cea occidentala anunța ca s-au auzit explozii la baza militara Engels din Rusia, explozii care ar putea fi urmarea unui atac cu drone lansat de armata ucraineana. Exploziile s-au consemnat in dimineața de 26 decembrie 2022. Cel puțin trei morți s-au inregistrat in urma acestui incident.…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.