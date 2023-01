Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 314. Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a spus luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- La trei zile dupa ce Rusia a bombardat masiv Ucraina, șase milioane de oameni raman in continuare in bezna, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Reparațiile sunt ingreunate de condițiile meteo, ploaia, vantul și temperaturile negative provocand ruperea unor cabluri din rețelele de distribuție,…

- Dupa 9 luni de razboi, Ucraina se mentine ferma pe pozitii. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, ca poporul ucrainean a indurat noua luni de razboi la scara larga si „Rusia nu a gasit o cale sa ne infranga. Si nu o va gasi. Trebuie sa continuam sa rezistam”, a subliniat…

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Noi atacuri cu drone au avut loc, luni seara, asupra Kievului, dupa ce dimineața, dronele kamikaze trimise de ruși au avariat mai multe cladiri și au ucis cel puțin patru persoane. Tot luni, forțele ruse au lovit infrastructura energetica din trei regiuni ucrainene, provocand intreruperi de curent electric…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Bombardarea de catre Rusia a mai multor orase luni ”ar putea sa fi incalcat” dreptul razboiului si sa reprezinte ”crime de razboi”, in cazul in care tintele civile ”au fost vizate in mod intentionat”, avertizeaza marti ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…