Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a crescut numarul de trupe, arme și echipamente militare care sunt transferate pe linia frontului in Ucraina folosindu-se de linia ferata, a declarat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in actualizarea sa de seara, relateaza Ukrainska Pravda. Președintele Vladimir Putin le-a spus vineri…

- „A patra zi a acestei ierni se apropie de sfarsit. Iarna, care evident va fi grea. Dar totusi, merita privita aceasta iarna nu ca un test, ci ca timp – timp care ne aduce mai aproape de ce este important – de victorie. Fiecare dintre aceste 90 de zile de iarna. Inamicul chiar spera sa foloseasca iarna…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Invazia Rusiei in Ucraina va continua indiferent de vreme, a spus, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, sugerand, in conditiile in care zapada si temperaturile scazute se fac simtite inclusiv la Kiev, ca milioane de ucraineni trebuie sa sufere de frig din cauza conducatorilor lor,…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Liderii țarilor G7 au condamnat ferm cele mai recente atacuri rusești cu rachete impotriva Ucrainei, dupa intalnirea lor virtuala, de marți, cu Volodimir Zelenski, transmite The Guardian. Aceștia au declarat de asemenea ca nu vor recunoaște anexarea de catre Rusia a teritoriilor ucrainene, pe care o…