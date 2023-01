Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Vladimir Putin pare de neoprit privind lansarea bombardamentelor din Ucraina. In aceasta dimineața, administrația capitalei ucrainene a transmis un mesaj pe Telegram in care a anunțat ca, cel puțin 20 de drone iraniene au fost detectate deasupra orașului. Din fericire, 15 dintre ele au fost doborate,…

- Mai multe explozii s-au auzit in centrul orașului Kiev. Potrivit președintelui Zelenski, 13 drone fabricate in Iran au fost doborate. Armata ucraineana spera sa primeasca in urmatoarele zile sisteme antiaeriene Patriot care sa-i ajute sa respinga mai multe atacuri ale Rusiei.

- Este a 251-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski a declarat, in timpul discursului de luni seara, ca majoritatea rachetelor lansate de ruși au fost doborate de apararea aeriana.

- Ucraina reuseste sa se apere cu tot mai mult succes impotriva atacurilor ruse cu drone iraniene, potrivit serviciilor de informatii britanice, informeaza luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Kievul a anunțat ca 108 prizoniere ucrainence au revenit in țara in urma unui schimb convenit cu Rusia. Cel puțin 4 persoane au murit in urma atacurilor de ieri dimineața din Kiev, in al doilea val de bombardamente masive in decurs de o saptamana.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K