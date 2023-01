Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul trebuie sa fie pregatit sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in condițiile in care Rusia nu da semne ca va inceta bombardamentele, ba dimpotriva, va incerca probabil „sa lanseze o noua ofensiva”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat duminica…

- Anul 2023 va fi anul ‘victoriei’ in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP. ‘Vrei credinta si speranta? Ambele sunt de multa vreme in fortele armate (ucrainene) (…) Vrei lumina? Este in fiecare dintre noi, chiar…

- "Corectitudinea morala si istorica" este de partea Rusiei, a declarat sambata resedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plina ofensiva in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

