- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- O comisie a Adunarii Generale a ONU a adoptat o rezolutie care denunta ocuparea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea ca fiind ilegala si „condamna incalcarile drepturilor omului si abuzurile” comise impotriva populatiei din zona, informeaza EFE. Textul, axat pe situatia drepturilor omului in…

- Autoritațile ruse afirma ca Ucraina nu poate și nu vrea sa negocieze cu Rusia. Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie TASS. Potrivit secretarului de presa al șefului statului, in consecința, obiectivele Rusiei vor fi realizate prin continuarea operațiunii…

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smigal a avertizat impotriva unui „nou tsunami al migratiei” daca Rusia isi va continua atacurile asupra infrastructurilor civile din tara sa, intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat integral duminica, relateaza AFP. Denis Smigal, care urmeaza sa participe luni la…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

