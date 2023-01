Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters.

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a intalnit astazi cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Kiev. Intalnirea a avut loc pentru „a confirma sprijinul continuu al Marii Britanii” pentru Ucraina in razboiul impotriva Rusiei, a declarat un purtator de cuvant din Downing

- Cea mai importanta platforma de propaganda a Kremlinului, agenția de știri Ria Novosti, scrie ca autoritațile ucrainene se pregatesc de o provocare pe teritoriul propriu, pentru a da apoi vina pe Rusia. Informația a fost publicata și de Komsomolskaia Pravda , ziarul apropiat și el de politica președenției…

- Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti miercuri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi consolideze apararea antiaeriana cat mai curand posibil, dupa bombardamentele intense ale Rusiei asupra tarii.Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului "in urmatoarele cateva…