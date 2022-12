Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit miercuri dimineața (ora Americii), in Washington, cu omologul sau american, Joe Biden, și urma sa se adreseze Congresului american. Insa cererile pe care le va face – unele dintre cele mai mari de pana acum – s-ar putea sa ramana fara raspuns, scrie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi seara ca a decorat post-mortem patru politisti care au fost ucisi de explozia unor mine in regiunea Herson, de unde rusii s-au retras, si a spus ca este incredintat ca „teroarea minelor” va fi unul dintre capetele de acuzare pentru care Rusia…

- In scrisoare deschisa transmisa vineri pentru a marca noua luni de la invazia rusa, Papa Francisc a sugerat ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Papa Francisc a salutat taria ucrainenilor in fata asaltului violent…

- „Rusia incearca de multa vreme sa transforme Consiliul de Securitate al ONU intr-o platforma a retoricii. Insa, a fost creat sa fie cea mai puternica platforma pentru decizii și acțiuni din lume. Prin urmare, Consiliul de Securitate trebuie sa dea o evaluare clara a acțiunilor statului terorist.Ucraina…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei, informeaza dpa. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 265. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut G20 reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat joi ca nu a gasit niciun indiciu de activitate nucleara nedeclarata in trei locuri din Ucraina pe care le-a inspectat la cererea Kievului ca raspuns la acuzatiile Rusiei ca se lucreaza la o „bomba murdara”, informeaza Reuters, citata de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care exclude in mod oficial posibilitatea unor negocieri cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Decretul confirma "imposibilitatea de a purta negocieri cu presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin", potrivit site-ului presedintiei…