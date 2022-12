Stiri pe aceeasi tema

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- „In Ajun de Anul Nou, vreau sa ma adresez cetațenilor ruși care sunt apți pentru serviciul militar. Știu sigur ca aveți la dispoziție aproximativ o saptamana in care mai puteți alege. La inceputul lui ianuarie, autoritațile ruse vor inchide granițele pentru barbați, apoi vor impune legea marțiala și…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Renznikov, sustine ca Rusia se pregatește sa introduca legea marțiala la inceputul lunii ianuarie a anului viitor și intenționeaza sa inchida granițele pentru barbații rusi.

- Propunerile Moscovei privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute de Kiev și este de datoria autoritaților ucrainene sa raspunda, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, adaugand ca, in caz contrar, armata rusa va decide in aceasta chestiune. „Propunerile noastre…

- Ministrul ucrainean al apararii a declarat, joi, ca nu crede ca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, intrucat nu ar fi nici pragmatic, nici practic sa faca acest lucru, insa a adaugat ca, in cazul Rusiei, trebuie luate in calcul toate riscurile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Aleksei Arestovici, consilier al Biroului Președintelui, considera ca Rusia a gasit „cheia” apararii aeriene ucrainene și poate continua un atac activ asupra Ucrainei cu drone kamikaze iraniene timp de 2-3 luni, scrie portalul de știri Ucrainski Novini . Declarația a fost facuta de oficialul ucrainean…

- Situația actuala obliga statele membre ale alianței NATO sa faca mai multe pentru ca „nu știm cat de departe poate merge grandoarea lui Vladimir Putin”, a declarat ministrul german al apararii, Christine Lambrecht, cu ocazia participarii la inaugurarea sediului noii brigazi NATO inființate in Lituania,…