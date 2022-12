Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Armata ucraineana are nevoie de noi arme si munitii occidentale pentru a putea avansa pe front. Este declaratia facuta de seful serviciului de informatii al Ucrainei, pentru BBC. ''Situatia este pur si simplu in impas'', a spus el.

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- Kievul s-ar putea confrunta cu „oprirea completa” a alimentarii cu energie electrica din cauza avariilor masive provocate sistemului energetic al Ucrainei de atacurile rusești. ONU spune ca penuria de electricitate și apa din Ucraina sunt premise pentru un dezastru umanitar.

- Principala condiție pentru o eventuala reluare a negocierilor cu Rusia ar fi restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a declarat marți secretarul Consiliului ucrainean pentru aparare și securitate naționala, Oleksi Danilov. Oleksi Danilov a subliniat, de asemenea, ca Ucraina trebuie sa primeasca…

- Israelul și-a reiterat refuzul de a livra arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusești cu drone de lupta pe care Kievul și occidentalii acuza ca sunt de concepție iraniana. „Vreau sa fie clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marți ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, la postul de…

- Aleksei Arestovici, consilier al Biroului Președintelui, considera ca Rusia a gasit „cheia” apararii aeriene ucrainene și poate continua un atac activ asupra Ucrainei cu drone kamikaze iraniene timp de 2-3 luni, scrie portalul de știri Ucrainski Novini . Declarația a fost facuta de oficialul ucrainean…