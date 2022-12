Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 16 drone "kamikaze" in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters.

- Locuitorii capitalei ucrainene Kiev au fost indemnați sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene, vineri devreme, in timp ce sirenele au sunat in oraș, la o zi dupa ce Rusia a efectuat cel mai mare asalt aerian de la inceputul razboiului in februarie, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters,…

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Rusia continua sa bombardeze cu furie Ucraina. Putin vrea sa se tina de cuvant si sa lase pana la iarna tara fara apa si curent. Deja, trei din 10 centrale electrice ucrainene au fost distruse, anunta Zelenski. Putin are, insa, si o mare problema. Trebuie sa explice poporului sau ce cauta deasupra unui…

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineața, transmit reprezentanții biroului președintelui Volodimir Zelenski. Capitala ucraineana Kiev a fost lovita de „drone kamikaze”, a declarat șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Andriy Yermak…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…