- Trei explozii puternice s-au auzit sambata in apropiere de Liov (Lviv), cel mai mare și cel mai important oraș din vestul Ucrainei, a anunțat un oficial din cadrul municipalitații, potrivit Reuters. Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea…

- Autoritațile din orașul Kiev au luat decizia sa instituie din nou starea de asediu in oraș. Asta inseamna ca locuitorii ramași in oraș vor fi obligați sa stea in case pana luni. Starea de asediu a fost instituita de autoritațile ucrainene. Primarul orașului Kiev, fostul campion mondial la box Vitali…

- Rusia desfasoara exercitii militare pe insulele Kurile, revendicate de Tokyo, au relatat sambata media nipone, la cateva zile dupa ce Moscova a abandonat negocierile de pace cu Japonia din cauza sanctiunilor impuse de aceasta ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, relateaza Reuters. Districtul militar…

- Evaluarile Administratiei Joseph Biden confirma intentia Rusiei de a incepe sa concentreze operatiunile militare in regiunea separatista Donbas, situata in estul Ucrainei, afirma un oficial din cadrul Departamentului Apararii de la Washington citat de agentia Reuters. Potrivit oficialului american,…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 2 Autoritațile din Mariupol, Ucraina, au anunțat pentru duminica o noua incetare…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 10 Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei,…