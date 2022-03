Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarile Administratiei Joseph Biden confirma intentia Rusiei de a incepe sa concentreze operatiunile militare in regiunea separatista Donbas, situata in estul Ucrainei, afirma un oficial din cadrul Departamentului Apararii de la Washington citat de agentia Reuters. Potrivit oficialului american,…

- Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a vorbit despre bombardamentele asupra capitalei Ucrainei și a dezvaluit planurile Rusiei in Europa de Est. Intr-un interviu pentru Antena 3, fostul mare boxer a declarat ca Romania este in pericol din cauza rușilor și ca armata lui Putin nu se va opri la Ucraina.…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale. Intr-o inregistrare video difuzata online, guvernatorul Vitali Kim a declarat ca au loc lupte in mai multe…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 2 Presedintele american Joe Biden a declarat sambata…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…