- Joi dimineața, au inceput sa sune sirenele de raid aerian in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Nkolaev și in regiunea vestica Jitomir. Autoritațile indeamna civilii sa evacueze orașul.Analistii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) cred ca Rusia a ajuns intr-un…

- Au sunat alarme de raid aerian in capitala ucraineana Kiev, joi dimineața. Alarme s-au auzit si in regiunile sudice Herson si Nikolaev si regiunea de vest a Jitomir. Seful serviciilor secrete din Ucraina, Kyrylo Budanov, spune ca lupta in Ucraina este intr-un impas, deoarece nici Ucraina, nici Rusia…

- Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) analizeaza declarațiile ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, și ale lui Vladimir Putin la Colegiul Ministerului Apararii care a avut loc miercuri, cu privire la creșterea efectivelor armatei ruse și crearea de noi divizii. Analiștii ISW considera…

- Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a blocat eforturile lui Vladimir Putin de a constrange Belarusul sa se integreze in Federația Rusa - aceasta este evaluarea think tank-ului Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) dupa intalnirea de ieri a liderilor de la Moscova și Minsk. Deși au discutat…

- Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri, 7 decembrie, seful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP și Agerpres . „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina, joi dimineața, in timp ce rușii au lansat rachete asupra Odesa și Dnipro. Institutul pentru Studiul Razboiului transmite ca Rusia deruleaza o propaganda asidua pentru adopția forțata a copiilor ucraineni, luați din Donbas sub pretextul unor „programe de vacanța…

- Retragerea de la Herson este cea mai mare infrangere geopolitica a Rusiei de la prabușirea URSS", a declarat pe Telegram Serghei Markov, analist politic pro-Kremlin și fost consilier al lui Putin, potrivit Business Insider. Comparația facuta de fostul apropiat al lui Putin se bazeaza chiar pe o afirmație…

