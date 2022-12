Stiri pe aceeasi tema

- Din 24 februarie 2022, de cand a inceput razboiul in Ucraina, s-a intensificat traficul la frontiera din cauza numarului mare de refugiați care intenționau sa paraseasca țara vecina. In scopul gestionarii eficiente a fluxului de refugiați, a fost instituit un regim facilitat de traversare a frontierei…

- Amploarea cazurilor de tortura la Herson este "oribila", a declarat joi un inalt oficial ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets. Au fost stranse deja marturii despre zeci de persoane electrocutate și batute cu tevi metalice.

- Autoritațile au efectuat mai multe descinderi in nordul țarii, la granița cu Ucraina, pentru a prinde indivizi care ajutau ucraineni sa fuga de razboi. In același dosar se ancheteaza și traficul de țigari și droguri. Procurorii DIICOT Suceava și polițiștii de la Crima Organizata au descins la peste…

- Comisarul pentru drepturile omului pentru Rada Suprema, Olena Vikhor, a raportat in noiembrie ca oficialii ruși de ocupație au trimis 6.032 de copii ucraineni in teritoriile ocupate de ruși și in Rusia. Deportarea și adopția forțata a copiilor ucraineni echivaleaza cu o campanie de curațare etnica.

- Raportat la numarul de locuitori, Republica Moldova este țara din regiune care gazduieste cei mai multi refugiati, peste 90.000 din cele circa 600.000 de persoane care au intrat in țara de la inceputul razboiului din Ucraina, alegand sa ramana pe teritoriul național moldovean, dintre care 42.637 sunt…

- Ministerul Sanatații a anunțat demararea testarii masive in randul refugiaților ucraineni pentru a-i depista pe cei infectați cu TBC. Operațiunile se vor desfașura in localitațile in care numarul cetațenilor veniți din Ucraina este foarte mare și vor avea ca scop inceperea, de urgența, a tratamentelor.…

- Guvernul Romaniei a anunțat luni, 24 octombrie, ca țara noastra și-a asumat, in cadrul NATO, un acord de pregatire a paramedicilor ucraineni care include si medicina tactica de interventie in timp de razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d