- Serviciile de securitate cibernetica din Ucraina au neutralizat peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva tarii de la inceputul anului, a declarat Ilia Vitiuk, seful departamentului de securitate cibernetica din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, informeza Agerpres.

- Razboiul rus din Ucraina ramane principalul risc la adresa securitații Republicii Moldova, care infrunta in aceasta perioada un razboi hibrid desfașurat de Rusia prin intermediul agenților de influența pe care ii are aici, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru…

- Atacurile rusesti cu rachete asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei sunt insotite zilnic de atacuri cibernetice puternice - 10 pe zi - pentru a provoca o intrerupere maxima a energiei electrice - sustine Ilia Vitiuk, seful Departamentului de securitate cibernetica al Serviciului de Securitate…

- 25 decembrie 2016. Pe Aeroportul International Chisinau aterizeaza un avion de ruta de la Moscova. La bordul navei se afla un cetatean rus cu pasaport diplomatic. Sosirea lui coincide cu perioada in care Igor Dodon intra in exercițiul funcției de președinte al Republicii Moldova, scrie Rise.md. Misteriosul…

- Autoritatile ucrainene verifica infrastructura critica a Ucrainei, in special in sectorul energetic, pentru a depista posibili colaborationisti in randul angajaților - potrivit șefului interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk. Acesta a explicat ca fiecare loc in care…