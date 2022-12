Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat duminica seara, intr-un mesaj adresat in ziua Craciunului, ca intunericul nu ii va impiedica pe ucraineni sa-i conduca pe ocupantii ruși spre noi infrangeri, subliniind ca atunci cand poporul Ucrainei este impreuna, acesta nu poate fi invins, scrie news.ro .…

- Forțele ruse au decretat stare de asediu pentru 10 zile in localitatea ocupata Hornostaivka din regiunea Herson, a anunțat, sambata, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, in actualizarea zilnica a informațiilor operaționale de pe front, potrivit Pravda. Starea de asediu va fi in vigoare…

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.

- Razboi in Ucraina, ziua 263. Autoritațile ucrainene din Herson au introdus starea de asediu seara si noaptea și au limitat intrarile și ieșirile in orașul proaspat eliberat, pentru a asigura siguranța locuitorilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Herson, oras important din sudul Ucrainei, recucerit vineri de trupele Kievului dupa retragerea trupelor ruse, este "al nostru", a afirmat vineri presedintele ucrainean.

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi seara ca ”numarul steagurilor ucrainene care revin la locul lor in cadrul operațiunii de aparare este de ordinul zecilor”. In mesajul sau zilnic publicat de Președinția ucraineana, liderul de la Kiev a vorbit despre ”vești bune din sud”, precizand ca ”41…

- Razboi in Ucraina, ziua 225. Ucraina recupereaza mai multe teritorii in regiunea pe care Rusia susține ca a anexat-o. Zelenski spune ca Novovoskresenske, Novohryhorivka și Petropavlivka, la nord-est de orașul Herson, au fost "eliberate"