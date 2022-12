Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile rusești de miercuri au afectat grav capitala Ucrainei. Aproape 80% din locuitorii Kievului au ramas fara apa și fara electricitate. In acest context, Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, in Consiliul de Securitate al Ucrainei care s-a reunit vineri, ca va depune solicitarea formala pentru ca Ucraina sa se alature alianței NATO. „Suntem deja aliați de facto”, a spus el. „De facto, am dovedit deja compatibilitatea cu standardele Alianței.…