Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, conform fortelor armate ucrainene, citate de DPA și preluate de Agerpres.

- „Obiectivul principal” al Kremlinului este ca trupele ruse sa ajunga la granița Ucrainei cu Polonia, Slovacia, Ungaria și Romania, a susținut Andrei Guruliov, general rus in retragere, membru al Dumei de Stat, și apropiat al lui Putin. Intr-un interviu la televiziunea de stat rusa, Guruliov a declarat…

- Miercuri, 14 decembrie, 7 civili au fost uciși și 19 raniți in atacurile rusești pe teritoriul Ucrainei. Declarația relevanta a fost facuta de șeful adjunct al Biroului președintelui Ucrainei, Kirilo Timosenko pe Telegram , relateaza un corespondent Ukrinform. Potrivit datelor administrațiilor militare…

- Razboi in Ucraina, ziua 275. Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, joi, in urma bombardamentelor efectuate de armata rusa asupra orasului Herson, situat in sud-estul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene.

- Volodimir Zelenski vine cu informații de ultima ora despre situația din regiunea Herson, dupa ce armata rusa s-a retras pe malul estic al raului Nipru. Din pacate, anchetatorii din Ucraina au descoperit adevarate grozavii in regiunea ocupata pana de curand de soldații lui Putin. Cu toate acestea, liderul…

- Responsabili rusi instalati de Moscova in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au declarat luni ca extind zona de evacuare dinspre fluviul Nipru, reluand acuzatii respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea.

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta