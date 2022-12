Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii isi vor crea propriul miracol de Craciun, aratand ca vor ramane neinvinsi in ciuda atacurilor rusesti care au aruncat milioane de oameni in intuneric, a subliniat, sambata, presedintele Volodimir Zelenski intr-un mesaj sfidator, relateaza Reuters.

- Vorbind la zece luni dupa ce Rusia a declansat un razboi care a ucis zeci de mii de oameni si a stramutat milioane, Zelenski a spus ca, daca libertatea a venit cu un pret ridicat, sclavia ar costa si mai mult.„Am indurat la inceputul razboiului - am rezistat la atacuri, amenintari, santaj nuclear, teroare,…

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri un pachet de ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski si-a avertizat cetatenii ca Rusia ar putea lansa atacuri de Craciun si i-a indemnat sa tina cont de alarmele de raid aerian, relateaza Reuters.…

- Comentand, marți, o propunere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Federația Rusa sa inceapa retragerea trupelor din Ucraina pana la Craciun, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a exclus aceasta posibilitate, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Acest lucru este exclus.…

- Cei in nevoie se pot baza intotdeauna pe unguri, a asigurat presedinta Ungariei sambata la Kiev, unde a fost invitata de omologul ei ucrainean Volodimir Zelenski pentru a lua parte la programul umanitar "Grane din Ucraina", destinat promovarii exportului de cereale in state vulnerabile din Asia si Africa…