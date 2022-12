Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Herson spun ca aproximativ 68 de persoane au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului. Șeful administrației militare din Herson, Iaroslav Ianușevici, a declarat pe Telegram: "In prezent, avem teribile numere... Deocamdata, știm despre 68 de persoane ranite in urma atacului…

- Autoritațile instalate de ruși la conducerea zonelor ocupate din regiunea Herson au anuntat sambata ca au inceput sa schimbe moneda ucraineana, grivna, aflata in circulatie la nivel local, in ruble rusesti, urmand ca de la 1 ianuarie anul viitor aceasta sa fie definitiv retrasa in aceste teritrorii,…

- Responsabili rusi instalati de Moscova in regiunea Herson (sudul Ucrainei) au declarat luni ca extind zona de evacuare dinspre fluviul Nipru, reluand acuzatii respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza DPA, citat de Agerpres.ro.…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat ca militarii ruși implicați in „operațiunea militara speciala” au descoperit drone in Ucraina care pot ”raspandi țanțari infectați cu viruși periculoși”, relateaza Ukrainska Pravda și Hotnews. In luna martie, ambasadorul rus a declarat…

- Sambata, 15 octombrie, doi barbați au deschis focul la un poligon de tragere din regiunea rusa Belgorod, in timpul unui antrenament militar la care participau voluntari care urmau sa fie trimiși la razboi. In urma atacului, 11 persoane au fost ucise și alte 15 persoane au fost ranite, relateaza agenția…

- Dupa mai bine de șapte luni de razboi, forțele ruse din Ucraina sunt epuizate și lipsite de muniții, a declarat marți (11 octombrie) șeful agenției de spionaj GCHQ din Marea Britanie. Rusia a suferit pierderi „uimitoare” in ceea ce privește echipamentele și personalul de cand Rusia și-a lansat campania…

- „Din cauza unei erori umane, s-a produs o detonare de munitii in districtul urban Valuiki. Sunt victime: 14 persoane cu rani de gravitate diferita", a indicat Viaceslav Gladkov pe contul sau de Telegram, relateaza France Presse.In prezent, la locul exploziei actioneaza servicii operative, care investigheaza…

- Comisia electorala a regiunii Zaporojie a afirmat ca 93,11% dintre alegatori au votat pentru anexare dupa numararea a 100% din buletinele de vot, precizand totodata ca este vorba deocamdata de rezultate preliminare, potrivit AFP, citata de Agerpres.La randul sau, administratia pro-rusa de ocupatie a…