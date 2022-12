Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii…

- Autoritațile din Herson spun ca aproximativ 68 de persoane au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului. Șeful administrației militare din Herson, Iaroslav Ianușevici, a declarat pe Telegram: „In prezent, avem teribile numere… Deocamdata, știm despre 68 de persoane ranite in urma atacului invadatorilor…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- UPDATE Riscul unei confruntari militare intre Rusia si Statele Unite este „ridicat”, a avertizat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, acuzand SUA de practicarea unui razboi antirus prin intermediari pe teritoriul Ucrainei. „In momentul de fata, nu ascunde nimeni obiectivele reale ale…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, miercuri, ca va suplimenta echipamentele destinate fortelor armate ruse si a cerut adaptarea instruirii militare pentru a face fata capabilitatilor NATO, in timp ce Casa Alba a confirmat vizita in SUA a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Intr-un…

- Forțele ruse se pregatesc pentru „cele mai grele batalii” in regiunea strategica sudica Herson, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, in timp ce Kremlinul se pregatește sa apere cel mai mare oraș aflat sub controlul sau de contraofensiva Ucrainei, scrie Reuters. Forțele rusești din regiune…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- UPDATE – Anexarea a patru regiuni ucrainene de catre Federatia Rusa a fost ratificata luni de Duma de Stat de la Moscova. A fost un vot unanim, dupa cum scrie agentia Reuters, care se astepta ca ratificarea documentelor in Consiliul Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, sa decurga, de asemenea,…