- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- Obiectivul președintelui rus Vladimir Putin este de a „lasa Ucraina in frig și intuneric in aceasta iarna”, a declarat ieri șeful NATO, Jens Stoltenberg (foto), potrivit Reuters și CNN, preluate de Hotnews. Retragerea Rusiei din Herson a demonstrat „curajul incredibil al forțelor armate ucrainene”,…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, controlate partial de fortele ruse, a relatat agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai transmis reporterilor ca Rusia…

