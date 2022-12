Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba considera ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a pledat cauza „foarte convingator” in fata publicului american si a congresmenilor, atunci cand a insistat ca este nevoie de un ajutor sustinut al SUA pentru tara sa, a declarat un oficial de rang inalt al Casei Albe, citat de CNN.…

- Razboi in Ucraina, ziua 301. Președintele Joe Biden și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar putea intalni miercuri la Casa Alba, potrivit a doua surse, intr-o vizita la Washington care este programata sa includa un discurs in fața unei sesiuni c

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca „razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze, transmite BBC. „Sunt convins ca acum este momentul in care razboiul distructiv al Rusiei trebuie si poate fi oprit. Aceasta va salva mii de vieti”, a declarat el marti, prin intermediul unui discurs video,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu intrevede nicio disponibilitate din partea Moscovei de a negocia incheierea razboiului impotriva tarii sale, in vreme ce țara sa ar dori o „pace corecta”. Rusia trimite zeci sau sute de mii de oameni la lupta; dar cei care vor sa negocieze nu vor lasa oamenii…

- SUA: Ucraina, aparare aeriana, nevoie acuta. Ucraina se confrunta cu o „nevoie acuta” de echipamente pentru apararea sa antiaeriana in „acest moment critic” in care Rusia loveste masiv siturile sale energetice, a declarat vineri, la Kiev, Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al presedintelui…

- Ucraina se confrunta cu o "nevoie acuta" de echipamente pentru apararea sa antiaeriana in "acest moment critic" in care Rusia loveste masiv siturile sale energetice, a declarat vineri, la Kiev, Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, relateaza AFP."Recunoastem…