- Administratia de la Washington a confirmat, miercuri seara, eliberarea de catre Rusia a unui veteran al armatei americane, in cadrul unui schimb de prizonieri cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com.

NATO ramane ferm angajata sa sprijine Ucraina in aceasta iarna "dificila", chiar daca nu se intrevede un final al conflictului cu Rusia, a declarat ministrul canadian de Externe pentru publicația britanica The Guardian.

- Oficiali americani de rang inalt au indemnat in ultimele saptamani Ucraina sa semnaleze ca este in continuare deschisa la discutii diplomatice cu Rusia, pe fondul ingrijorarilor ca sprijinul public pentru efortul de razboi al tarii ar putea scadea in conditiile in care nu se intrevede un final al…

- Administratia SUA nu are indicii ca Rusia ar intentiona sa utilizeze arme nucleare in conflictul cu Ucraina, afirma un oficial de la Washington, dupa o conversatie intre oficiali militari din cele doua tari.

Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, conform AGERPRES.

