- Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC. Guvernatorul Serhiy Haidai a declarat ca un hotel din localitatea Kadiivka, regiunea Luhansk, in care grupul se intalnea, a fost lovit cu pierderi…

- Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au…

- La trei zile dupa ce Rusia a bombardat masiv Ucraina, șase milioane de oameni raman in continuare in bezna, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Reparațiile sunt ingreunate de condițiile meteo, ploaia, vantul și temperaturile negative provocand ruperea unor cabluri din rețelele de distribuție,…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Cladirea administrativa a orasului Donetk a fost avariata intr-un atac ucrainean cu rachete, potrivit unui anunt facut duminica de conducerea pro-rusa a regiunii cu acelasi nume, transmite Reuters. Administratia regiunii a afirmat intr-un mesaj in aplicatia de mesagerie Telegram ca intrarea principala…

- Luni dimineața, 3 octombrie, forțele ruse au lansat circa zece rachete sol-aer S-300 asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, distrugand obiective de infrastructura civila, dintre care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anuntat seful administratiei…