Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținu ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- PRINCIPALELE DECLARAȚII:Biden: „300 de zile au trecut de la inceputul razboiului, de 300 de zile poporul ucrainean a aratat lumii puterea lui și dragostea de libertate”. "SUA vor continua sa consolideze capacitatea Ucrainei de a se apara". (...) Amintind de bateria Patiriot care va ajunge in Ucraina,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski, care poarta un pulover…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Ambasada Rusiei la Washington avertizeaza ca, daca Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Patriot, ar fi un nou „pas provocator” care ar putea conduce la „consecințe imprevizibile”, potrivit unui comunicat al reprezentanței diplomatice a Moscovei, citat de agenția TASS.

- Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, citata de Agerpres.