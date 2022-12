Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Mai mulți inalți oficiali ruși au fost raniți in orașul Donețk, in urma unor bombardamente ale forțelor ucrainene. Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, s-a deplasat pe linia frontului.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a vizitat linia frontului din Ucraina pentru a inspecta pozițiile armatei sale, a anunțat joi ministerul, a doua vizita de acest fel in mai puțin de o saptamana. „In prima linie”, Serghei Șoigu „a verificat condițiile de desfașurare a personalului și echipamentelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 302. Președintele Joe Biden a susținut ca Statele Unite ale Americii vor susține in continuare Ucraina in razboiul cu Rusia. Printr-o noua lege Ucraina va primi inca 45 de miliarde de dolari fonduri suplimentare din partea SUA.

- ”Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si pastra dominatia politica, financiara, militara si ideologica prin orice mijloace”, a afirmat Vladirmir Putin.”Ei sporesc in mod deliberat haosul si agraveaza situatia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat vineri indoiala cu privire la veridicitatea anunțului facut de Rusia, potrivit caruia mobilizarea parțiala s-a incheiat, spunand ca performanța slaba a forțelor promoscovite arata ca ar putea fi nevoie și de mai mulți oameni pe frontul din țara…

- Klaus Iohannis, dupa ce ministrul Apararii a spus ca singura sansa a pacii pentru Ucraina ar fi negocierea cu Rusia: "Ar trebui sa citeasca mai des revista presei ca sa afle pozitia Romaniei. Ucraina decide singura cum negociaza". Presedintele Romaniei a sustinut o declaratie de presa, in timpul vizitei…