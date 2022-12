Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a aprobat, miercuri, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,85 miliarde de dolari, urmand sa fie furnizate inclusiv sisteme antiaeriene Patriot.

- Oligarhul rus Vladimir Potanin, fost vicepremier si al doilea cel mai bogat om din Rusia, a fost sanctionat joi de guvernul american pentru legaturile sale cu Vladimir Putin si cu razboiul din Ucraina, relateaza CNN, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ultimele sondaje arata ca republicanii sunt foarte aproape sa preia controlul, au șanse mari de a obtine in plus cel putin 10 pana la 20 de locuri in camera inferioara - suficient pentru a-si asigura o majoritate. In ceea ce priveste soarta Senatului democratii spera sa-si pastreze majoritatea. 40 de…

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…

- Statele Unite ale Americii sunt "pregatite" sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge "in directia opusa", transmite EFE, citata de Agerpres.

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni dupa-amiaza, asistenta in valoare de 457 de milioane de dolari destinata serviciilor civile de securitate din Ucraina, in contextul conflictului militar cu Rusia.