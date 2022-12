Presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat miercuri seara ca Ucraina va decide cum se va incheia razboiul cu Rusia, iar presedintele Volodimir Zelenski a explicat, in conferinta de presa de la Washington, ca o „pace justa” presupune restabilirea integritatii teritoriale. „Presedintele Vladimir Putin nu are nicio intentie de a pune capat acestui razboi. Putin nu […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 302. Biden: Ucraina va decide cum se termina razboiul. Zelenski vrea restabilirea integritatii teritoriale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .