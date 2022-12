Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mircea Abrudean, a reafirmat angajamentul Romaniei de a continua sustinerea Ucrainei din punct de vedere economic, umanitar, securitar, politic si juridic, atat in ce priveste nevoile pe termen scurt, cat si in privinta identificarii unor mecanisme de dezvoltare si…

- Brigitte Macron a primit-o luni la Elysee pe Prima Doamna ucraineana Olena Zelenska, pentru a discuta despre ajutorul dat pentru reconstrucția spitalelor din Ucraina aflata in razboi, precum și despre primirea copiilor in Franța, transmite BFMTV. Olena Zelenska s-a intreținut cu soția președintelui…

- - Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, a declarat, marți, ca in Ucraina au sosit sistemele franceze de rachete cu lansare multipla MLRS LRU M270. "LRU din Franța a sosit in Ucraina. '...' Acesta este un rezultat vizibil al prieteniei dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, ca ofera Ucrainei doar armament defensiv pentru a face fata confruntarilor militare strict pe teritoriul ucrainean, subliniind ca nu vrea razboi mondial cu Rusia.

- Franța nu va folosi arme nucleare impotriva Rusiei daca Putin decide sa lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei, a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu la televiziunea franceza, potrivit Bloomberg . „Doctrina noastra se bazeaza pe interesele fundamentale ale națiunii. Ele sunt definite clar și…

- Franța nu este in stare de razboi cu Rusia, in ciuda sprijinului pe care il acorda Ucrainei, și va continua sa mențina un dialog cu Moscova, a declarat, joi, președintele francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu pentru postul de televiziune BFMTV, pe care l-a acordat in avion, la intoarcerea de…