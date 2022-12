Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se lupta acum cu intreaga lume occidentala, așadar urmatoarea escaladare in razboiul din Ucraina poate fi „doar una singura: cea nucleara”, a susținut marți un comandant rus din Donețk, la postul rus Rossiya-1, citat de CNN. Comandantul Alexander Hodakovski a atras atenția ca resursele militare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat, joi, faptul ca „retorica nucleara” a Rusiei este periculoasa, insa Vladimir Putin știe ca daca va folosi armele nucleare in Ucraina, razboiul nu va fi caștigat, iar consecințele vor fi foarte grave. „Noi luam in serios aceste amenințari și suntem…

- Valentin Naumescu, profesor de relatii internationale la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre amenintarile lui Vladimit Putin cu armele nucleare, ca o astfel de amenintare, venita din partea unei puteri nucleare, trebuie luata…

- Vladimir Putin a fost incolțit, așa ca pe zi ce trece devine din ce in ce mai probabil sa foloseasca arme nucleare tactice – spune fostul ofițer CIA Robert Baer. Intr-un interviu acordat CNN, fostul ofițer de informații a subliniat ca, avand in vedere eșecurile militare suferite de armata rusa in Ucraina,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin a „blufat” atunci cand a amenintat cu folosirea armelor nucleare, in incercarea de a impresiona tarile europene si a obtine o recunoastere a rezultatelor referendumurilor false desfasurate in patru regiuni ocupate…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…